Milan, i tifosi non perdonano Donnarumma: quante accuse sui social

Non si sono limitati a leggere il titolo in prima pagina (“Voglio diventare il più forte di tutti”, con occhiello “via dal Milan per crescere, avevamo ambizioni diverse”): i tifosi del Milan hanno letto avidamente tutta l’intervista rilasciata da Donnarumma al Corriere dello sport ma non hanno cambiato idea di una virgola nel giudizio morale sul portiere che ha scelto il Psg. Nessuna pietà sui social per l’eroe di Euro2020. Il risentimento è ancora fortissimo nei suoi confronti come si evince dai commenti sul web.

Per i tifosi del Milan Donnarumma resta un burattino

Fioccano le reazioni via twitter: “Sta cercando di darsi una “ripulita”…Ti aspettiamo…ti aspettiamo con ansia a san siro…” o anche: “La scelta di giocare a fianco di Messi e Neymar è comprensibile, quella di aver deciso che il club che ha investito per la tua formazione, portando il tuo percorso fin lì, non meritasse un euro per il disturbo, è aberrante”, oppure: “Credo che questo ragazzo abbia perso un occasione pet stare zitto” e ancora: “Non carino dire che il Milan aveva programmi diversi (quali?). Rimane il colpo di genio del Qatar nel dargli il premio immeritato all’Europeo”

C’è chi aggiunge: “Va via a zero, ma dice di essere tifoso rossonero” o anche: “Lo sapeva anche prima che il Milan non può competere con il PSG, in quanto al denaro, perché è con questo che si vince” oppure: “Ha ambizioni diverse da quelle del Milan, ma a 12 milioni all’anno si sarebbero allineate” e infine: “Si vuole ripulire l’immagine, scaricando al Milan, la responsabilità del suo addio a ZERO. Parla di tifo, ma al CLUB che ti ha fatto crescere (da titolare), nessun guadagno..”

SPORTEVAI | 19-08-2021 08:54