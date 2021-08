Psg, Donnarumma: "Messi il migliore al mondo, qui sto bene"

Gigio Donnarumma è felice della sua nuova avventura al Paris Saint Germain: “Mi sto trovando benissimo, sono molto contento di far parte del Psg e spero di fare del mio meglio – racconta il portiere in esclusiva a Sky Sport -. Ho conosciuto la squadra: è un bellissimo gruppo e mi trovo alla grande con loro. Messi? Sono felice se arriverà al Paris – ammette Donnarumma – È il più forte al mondo, sono emozionato e contento al pensiero di averlo in squadra”.

Donnarumma è tornato a parlare di Euro 2020: “Un’estate emozionante. Con la squadra ci sentiamo sempre, ci diamo il buongiorno dei campioni e parliamo come in quei cinquanta giorni insieme – spiega il portiere -. Nella mia mente rimarrà sempre il gruppo, quel cerchio al termine della finale con Mancini e lo staff. Un immagine che non dimenticherò”.

OMNISPORT | 09-08-2021 22:38