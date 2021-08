Mercato Milan: Gigio Donnarumma spiega l'addio e punge

L’ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma è tornato sul suo addio ai rossoneri: “Al Milan sono stato otto anni, era casa mia, lì ho vissuto momenti bellissimi. Il Milan ancora oggi mi emoziona, ho grande rispetto per le persone che vi lavorano e per i tifosi. Ma la vita è fatta di scelte, avevamo ambizioni diverse. Del Milan resterò per sempre tifoso”.

L’estremo difensore campano è entrato a far parte della collezione di campioni del Psg: “Otto anni al Milan non non si dimenticano, ma avevo bisogno di cambiare per crescere, per migliorare e diventare il più forte. Avvertivo la necessità di nuovi spazi, di nuove realtà”.

Le scelte degli ultimi anni sono state spesso controverse: “Ci sono decisioni che hanno un tempo di maturazione più lungo. Le scelte professionali le ho sempre prese da solo, la mia famiglia – tutti sportivi praticanti – mi ha sempre lasciato campo libero e mi ha sostenuto. La stessa cosa ha fatto Mino. Lui rispetta la volontà dei suoi assistiti al cento per cento, poi naturalmente fa di tutto per soddisfarne le richieste. Me ne sono andato dal Milan e non avevo contatti con altre squadre, lo giuro, ma ero sicuro che con un buon Europeo qualcuno si sarebbe fatto vivo”.

Sul giocatore bandiera: “Se possono ancora essercene? Certo. Ma club e giocatore devono condividere gli stessi programmi, avere ambizioni e prospettive simili“, ha continuato Donnarumma.

Al Psg si trova benissimo: “Messi? È incredibile, un autentico colpo di teatro: quando si è saputo del suo addio al Barcellona non potevo immaginare che me lo sarei ritrovato qui, questa è una squadra di fenomeni”.

