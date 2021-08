Mercato Milan: colpo in arrivo, Maldini chiude per il trequartista

Milan al lavoro per Josip Ilicic. Il pressing rossonero nei confronti del trequartista sloveno dell’Atalanta è aumentato decisamente negli ultimi giorni, tanto che Gian Piero Gasperini ha deciso di escluderlo dall’elenco dei convocati per il test amichevole contro il West Ham.

Un segnale chiaro che l’avventura dell’ex Fiorentina a Bergamo è ormai ai titoli di coda. Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono mettere a disposizione di Stefano Pioli una rosa praticamente completa giò nei prossimi giorni, e Ilicic è considerato una pedina importante perché in grado di proporsi sia come esterno destro offensivo, sia come trequartista nel modulo del tecnico emiliano.

Un’occasione da cogliere: il Diavolo, che ha già trovato un accordo di massima con il giocatore e vuole fare leva sulla sua volontà, potrebbe proporre a breve un prestito oneroso con diritto di riscatto. La Dea preferirebbe invece un addio immediato a titolo definitivo, e valuta il giocatore intorno ai 7 milioni di euro: l’accordo potrebbe arrivare a metà strada. Sul giocatore c’è anche la Lazio di Sarri, ma i meneghini restano nettamente in vantaggio.

Gasperini nei giorni scorsi aveva praticamente annunciato l’addio del giocatore: “Ilicic ha manifestato la voglia di provare nuove esperienze a fine stagione, ha fatto la preparazione in modo straordinario. È la prima volta che lo vedo con qualche chilo di più, ma è in ottima salute e non ha saltato neanche un minuto di allenamento. Sì sta preparando perché ha voglia di trovare una squadra che gli dia la possibilità di fare ancora qualcosa di importante”.

OMNISPORT | 07-08-2021 09:10