Tifosi Milan in estasi per il prossimo colpo di Maldini

È la regina indiscussa del mercato, la squadra più attiva sotto tutti i punti di vista: cessioni, rinnovi, nuovi acquisti. Il Milan, dopo aver piazzato diversi acquisti di spessore e aver definito alcuni rinnovi che tenevano sulle spine i tifosi, si prepara ad affondare il colpo per un altro importante movimento in entrata. Si tratta di un giovane centravanti che sta spopolando in Sudamerica con i suoi gol e che era finito sul taccuino del Napoli prima e della Juventus poi.

Milan in vantaggio per Kaio Jorge

Diciannove anni, stellina del Santos (ex squadra di Pelè e Neymar), Kaio Jorge è il futuro attaccante della Selecao, un bomber dal destino segnato capace già di segnare gol a grappoli e di imporsi all’attenzione di blasonati club europei. Particolarmente accattivante la sua situazione contrattuale: il prossimo anno, infatti, si libererà a parametro zero dal Santos, che intende monetizzare adesso sulla sua cessione. Il club brasiliano chiede dieci milioni di euro, il Milan vorrebber arrivare a cinque, massimo sei. Intanto ha già l’intesa con l’entourage del calciatore. Insomma, sembra proprio che Kaio Jorge possa diventare un nuovo calciatore rossonero, subito o al più tardi a dicembre.

Milan, il nuovo acquisto fa impazzire i tifosi

Tanti i commenti entusiasti su quello che potrebbe essere il prossimo colpo di Maldini. “Giovane, affamato e motivato: spero possa diventare il nuovo Kakà“, scrive un fan. “Non lo conosco ma ne ho sentito parlare benissimo: mi piace”, fa sapere un altro supporter rossonero. “Chiudiamo il prima possibile, adesso è il momento buono”, invita un tifoso preoccupato da possibili risvolti negativi della questione. “Giovani stelle e campioni affermati: il modus operandi di Maldini mi piace sempre di più”, è un’altra considerazione improntata a grande ottimismo. “Se dovesse arrivare Kaio Jorge saremmo a posto in attacco, con un’abbondanza di soluzioni e di scelte mai vista da almeno dieci anni”, scrive un tifoso su Twitter.

SPORTEVAI | 19-07-2021 11:00