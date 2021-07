Mercato Milan: svolta sulla trequarti, nome caldo per Maldini

Il Milan alla ricerca di un trequartista punta deciso a Josip Ilicic. Dopo aver chiuso con il Real Madrid per Brahim Diaz, il club rossonero è a caccia di un altro giocatore in grado di fare la differenza sulla trequarti di Stefano Pioli: le difficoltà nelle trattative per Vlasic e Ziyech spingono il Diavolo verso il giocatore sloveno in uscita dall’Atalanta.

La Dea non ha al momento ricevuto offerte ufficiali per il classe 1988, a Bergamo dal 2017, ma il giocatore non è più centrale nel progetto tecnico di Gian Piero Gasperini, tanto che i nerazzurri avrebbero già messo nel mirino un sostituto, Jeremie Boga del Sassuolo.

L’Atalanta valuta Ilicic intorno ai 6 milioni di euro, Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero presto affondare il colpo ma stanno ancora valutando il da farsi: lo sloveno arriva da una stagione molto complicata, soprattutto psicologicamente, e deve ancora ritrovarsi. La destinazione rossonera sarebbe molto gradita a Ilicic, pronto a firmare un contratto biennale.

Oltre a Ilicic, procede spedita la trattativa in attacco per Kaio Jorge. La promessa del Santos accostata a Neymar ha il contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre e sarebbe potuta sbarcare a Milanello a parametro zero, ma gli uomini mercato del Diavolo hanno deciso di anticipare l’ingaggio per metterlo immediatamente a disposizione di Stefano Pioli, pagando al club brasiliano un indennizzo.

A fargli posto in rossonero sarà Rafael Leao. L’attaccante portoghese nella scorsa stagione è stato troppo discontinuo e non è riuscito a fare il salto di qualità che si aspettavano i rossoneri. Sulle sue tracce ci sono diversi club inglesi e tedeschi, e presto potrebbe arrivare un’offerta ufficiale: il Milan valuta il suo cartellino intorno ai 25 milioni di euro.

OMNISPORT | 24-07-2021 09:21