Milan, i tifosi bloccano il centrocampista: “Non è l’uomo giusto”

AAA Trequartista cercasi. Il Milan è ancora alle prese con la ricerca del giocatore che prenderà il posto di Hakan Calhanoglu. Il giocatore turco ha avuto un ruolo importante nello scacchiere di Stefano Pioli e per il momento non è stato trovato ancora il suo sostituto.

Nelle ultime ore avanza con forza la candidatura di Josip Ilicic per il Milan. Il giocatore dell’Atalanta è reduce da una stagione molto complicata in nerazzurro e sarebbe pronto a una nuova esperienza. L’affare si potrebbe chiudere con un’offerta da parte di 5 milioni del club rossonero e l’Atalanta sarebbe pronta ad accettare anche in virtù di rapporti non idilliaci tra il tecnico e il giocatore.

Tifosi Milan sul piede di guerra

Dopo l’arrivo di un giocatore esperto come Olivier Giroud, salutato con entusiasmo dai fan rossoneri, i tifosi del Milan vorrebbero un giocatore più giovane nel ruolo di trequartista e qualcuno che meglio si adatti ai dettami tattici di Pioli: “Ilicic sarebbe uno degli acquisti peggiori della nostra nuova società – scrive Mario – Senza senso, bollito da far paura, aveva smesso di giocare. Sa giocare solo nella sua mattonella, non c’entra nulla con il calcio dinamico che stiamo proponendo”.

E sono tanti i commenti in questo senso: “Non c’entra nulla con gli acquisti e la gestione che abbiamo fatto fino a questo momento”. Mentre Ado è convinto che si tratti dell’ennesima bufale di mercato: “Io non ho ancora capito da dove è venuta fuori la notizia. Nè lui né Diaz hanno le caratteristiche di Calhanoglu per cui o arriva anche qualcun altro o cambieremo modo di giocare”.

Sono pochi i tifosi che invece approvano l’acquisto del giocatore sloveno: “Prenderebbe il posto di Calhanoglu a fare il fenomeno contro le ultime cinque della serie A per poi sparire. A ma basta se lo prendiamo a poco”. Mentre c’è chi spera in altri colpi: “Ilicic a zero va bene se non vuoi investire sul trequartista. Ma poi serve un grande centrocampista largo a destra. Per me quest’ano Pioli decide di giocare con l’albero di Natale”.

SPORTEVAI | 24-07-2021 08:52