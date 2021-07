Ramadani a Milano, i tifosi di Juve e Inter sperano in due colpi

La sua presenza a Milano non è passata inosservata, anche perché è uno dei procuratori più potenti in circolazione e gestisce alcuni dei campioni più appetiti e richiesti del panorama mondiale. Fali Ramadani è al lavoro per piazzare alcuni dei suoi assistiti e il fatto che stia cercando di farlo in Italia fa ben sperare i tifosi di un paio di big italiane. Si tratta dei supporter di Juventus e Inter, che attendono con ansia possibili novità relative a due colpi in entrata.

Juve sulle tracce di Pjanic, l’Inter insegue Jovic

A far chiarezza sulle motivazioni legate alla presenza in Italia di Ramadani è il giornalista Nicolò Schira con un post sul suo profilo Twitter. Il super esperto di mercato spiega: “In azione a Milano Fali Ramadani che lavora per portare in Serie A due suoi assistiti: Pjanic (proposto alla Juventus, interessata a prestito gratuito dal Barca a patto che si riduca ingaggio) e Jovic (in prestito biennale all’Inter dal Real Madrid con benefit Decreto Crescita).

Juve-Inter, tifosi in attesa dei nuovi acquisti

Il nome di Pjanic divide i supporter bianconeri. “Magari tornasse, sarebbe fondamentale per il gioco di Allegri“, scrive un fan. “Questo incubo di Pjanic ormai è costante ogni giorno…ho stappato lo spumante dopo essere riusciti nell’impresa di venderlo dopo due anni che passeggiava in campo…ora dopo essere stato il peggior acquisto della Liga 2020/2021, lo riprendiamo? Ma non scherziamo”, tuona lapidario un altro. “Però quando c’era Allegri ha dato il meglio”, insiste un altro utente. Riflessioni in corso anche tra i supporter interisti: “Jovic sarebbe un buon sostituto di Lautaro o Lukaku“, osserva un giovane sostenitore. “Io sono addirittura convinto che se mette a posto la testa, se la gioca con Lautaro per il posto da titolare”, si augura un altro utente. Altri sono poco convinti: “Non è in attacco che abbiamo bisogno di rinforzi, se il Real ci prestasse un terzino magari”.

SPORTEVAI | 23-07-2021 12:51