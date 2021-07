Juventus, il web si scatena dopo la nuova offerta per Locatelli

Non si sblocca la telenovela Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo e della nazionale azzurra campione d’Europa interessa molto alla Juventus. Un amore ricambiato, a giudicare almeno dai numerosi “indizi” lanciati dal calciatore sui social e anche a mezzo stampa, con aperture sempre più manifeste al trasferimento in bianconero. Rimane da definire la formula dell’affare ed è qui che sono sorti i problemi.

Juventus-Sassuolo, trattativa difficile per Locatelli

Il club bianconero non ha grosse disponibilità finanziarie, almeno al momento. Ecco spiegata la “creatività” legata ai discorsi con la controparte: pagamento rateizzato, prestito biennale, obbligo di riscatto solo tra un paio di stagioni e così via. Prospettive che non hanno scaldato i cuori dei dirigenti del Sassuolo. E non sembra poterli infiammare anche l’ultima idea del quartier generale bianconero, raccontata dalla Gazzetta dello Sport: 25 milioni subito, più superbonus da 7 milioni e percentuale del 25% sulla futura rivendita. Non sembra essere neppure questa la chiave per aprire la cassaforte neroverde.

Nuova offerta Juve per Locatelli: social in tilt

Tra i primi a ironizzare sulla nuova offerta per il centrocampista è il giornalista Paolo Ziliani, che scrive sul suo profilo Twitter: “Mamma mia che rilancio! Te lo prendo per due lire e se lo rivendo (ammesso che lo rivenda) mi tengo il 75%. Il genio è il genio”. Ma sono in tanti a pensarla alla stessa maniera. “Se Locatelli dovesse terminare la carriera alla Juve il Sassuolo non becca nulla. Come si fa a non accettare?”. Oppure: “Se invece lo giro al Genoa fra due anni in prestito e poi va a scadenza a 0, rimani fregato. Giusto?”. Qualcuno dubita sulle sue qualità: “Se questo giocatore fosse veramente forte ci sarebbe la fila di squadre con soldi veri per comprarlo. Invece il Sassuolo è lì che aspetta un offerta diciamo fantasiosa della Juve, a quanto pare. Le conclusioni da trarre sono semplici”. Ma altri dissentono. “Circa 32 milioni di euro più il 25% della rivendita sarebbero due lire?”. E ancora: “Andrà alla Juve in un modo o nell’altro. Se davvero l‘Arsenal avesse offerto 45 milioni cash sarebbe già a Londra“.

SPORTEVAI | 23-07-2021 10:37