Mercato Milan: Maldini spiazza tutti, nuovo nome per l'attacco

A pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva di mercato, il Milan continua a lavorare per rinforzare il reparto di trequartisti a disposizione di Stefano Pioli. Secondo le indiscrezioni riportate da Milannews, i rossoneri hanno messo gli occhi su Jesus Corona, esterno destro offensivo del Porto, classe 1993.

Secondo i rumors Paolo Maldini e Frederic Massara hanno contatti costanti con gli agenti del nazionale messicano, considerato un rinforzo ideale sulla destra per la sua velocità e per la sua capacità di saltare l’uomo, caratteristiche che mancano al momento alla rosa rossonera. Corona è al Porto dal 2015: in campionato ha 23 reti in 173 partite, 46 gli assist.

Il Diavolo sta studiando l’affare e presto potrebbe presentare un’offerta ai Dragoni per l’ala in scadenza il 30 giugno 2022. La valutazione iniziale è intorno ai 15 milioni di euro, che il Milan intende abbassare.

Un altro nome circolato nelle ultime ore è quello di Junior Messias, ala destra del Crotone: il suo arrivo sarà possibile solo in caso di partenza di Samu Castillejo. Se lo spagnolo sarà ceduto negli ultimi giorni del mercato, il Milan potrebbe affondare il colpo. Messias è valutato 10 milioni di euro circa.

OMNISPORT | 25-08-2021 07:25