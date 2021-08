Milan ancora senza trequartista: spuntano due nomi per Pioli

Il Milan sarà impegnato oggi nell’esordio in Serie A contro la Sampdoria di Roberto D’Aversa, ma gli uomini di mercato rossoneri sono ancora impegnati nella strenua ricerca di un trequartista da regalare a Stefano Pioli dopo la cessione di Hakan Calhanoglu. La Gazzetta dello Sport oggi rivela due nuovi nomi, molto caldi in queste ore, a cui il Diavolo sta mirando seriamente.

Il ruolo su cui si concentra Maldini è quello di un 7 che possa essere anche un 10, un giocatore capace di partire dalla destra e di svariare su tutto il fronte offensivo. Il primo nome attualmente sul taccuino di Maldini è Jesus Corona, 28enne messicano del Porto si è messo in luce nell’ultima Champions e ha il contratto in scadenza tra un anno. Differenze però sulla valutazione del giocatore: i lusitani chiedono almeno 20 milioni di euro, mentre il Milan non vuole andare oltre i 10. Ancora l’intesa non c’è, ma secondo la Rosea si sta lavorando.

L’altro obiettivo risponde al nome di Sanabria del PSG, che ha il contratto in scadenza nel 2024 ma che rischia di trovare pochissimo spazio nello squadrone di Pochettino. In questo caso i parigini aprirebbero anche al prestito. La soluzione a titolo temporaneo, ovviamente, starebbe bene anche ai dirigenti milanisti, ma il giocatore ha un ingaggio importante (4 milioni netti a stagione).

Mancano ancora 8 giorni al termine del mercato, ed un’accelerata sulle trattative potrebbe darla la partita di questa sera. In caso di risultato negativo, i dirigenti rossoneri romperebbero gli indugi e punterebbero decisi su uno dei due.

OMNISPORT | 23-08-2021 13:15