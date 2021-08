Serie A, Sampdoria-Milan: le probabili formazioni

Sampdoria-Milan è in programma alle 20.24 di lunedì e chiude la prima giornata di Serie A. I padroni di casa si affidano in attacco a Quagliarella, sostenuto da Candreva, Gabbiadini e Damsgaard.

4-2-3-1 per la squadra di Pioli: fa il suo debutto Maignan in porta, in difesa Kjaer con Tomori. A centrocampo senza Kessie infortunato ci sono Bennacer e Tonali, sulla trequarti ci sono Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao dietro a Giroud.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; A. Silva, Thorsby; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard; Quagliarella.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Giroud.

OMNISPORT | 22-08-2021 12:14