Il Milan chiude il mercato: definito l'ultimo acquisto per Pioli

Ultimo giorno di mercato e la prima società tra le grandi ad ultimare gli affari in entrata è il Milan, ovvero la grande protagonista dell’estate italiane di trattative insieme alla Roma.

Poche ore dopo la delusione per il mancato arrivo di Romain Favre, ritirato dal mercato dal Brest dopo il rifiuto da parte della società francese dell’ultima offerta avanzata dai rossoneri, il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara sono riusciti a sbloccare due trattative aperte da tempo e a consegnare a Stefano Pioli gli ultimi due tasselli di un mercato molto ambiziosi, entrambi nel settore offensivo.

Il colpo più importante riguarda Junior Messias che è il nuovo fantasista che completerà l’organico rossonero. Il brasiliano classe ’90 arriva dal Crotone con la formula del prestito con diritto di riscatto.

La spesa per il prestito sarà di 2,6 milioni di euro, diritto di riscatto a 5,4 milioni più un milione di bonus.

Pupillo di Maldini e Massara fin dall’inizio del mercato e apprezzato anche da Stefano Pioli, Messias ha alla fine convinto anche la proprietà rossonera. Il fondo Elliott non era infatti convinto circa la possibilità di investire così tanto per un giocatore non più giovanissimo, ma le difficoltà nell’arrivare agli altri giocatori ambiti dal mangement rossonero e la formula del prestito hanno fatto cadere gli ultimi dubbi e permesso a Messias di coronare la propria favola calcistica.

Arrivato in Italia nel 2015 per giocare nel Casale in Eccellenza piemontese, Messias ha poi militato nel Chieri in Serie D prima di approdare al Gozzano con cui è stato promosso in B e poi nel Crotone. Il biennio in Calabria lo ha consacrato con promozione in A e debutto nel massimo campionato a 30 anni con 9 reti: il brasiliano entra quindi dalla porta princopale nel grande calcio ed è pronto a ritagliarsi il proprio spazio alla corte di Pioli.

Inevitabile la soddisfazione del presidente del Crotone Gianni Vrenna al termine della trattativa: “Il Milan lo ha voluto fortemente perché crede nel ragazzo e ci crediamo anche noi. Per fare un’operazione del genere crediamo nelle qualità e nelle doti del ragazzo. Speriamo il campo parli…”.

In precedenza era stato definito un altro affare, ovvero l’acquisto di Yacine Adli. Il fantasista del Bordeaux è già arrivato a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi quattro anni, ma Adli resterà in prestito per un’altra stagione al Bordeaux prima di venire a giocare in Serie A. Affare da 10 milioni (8 più bonus) per un altro pupillo dei dirigenti rossoneri che potrà completare la propria maturazione calcistica prima di approdare nel calcio italiano.

OMNISPORT | 31-08-2021 08:08