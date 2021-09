Milan, tempo di scelte per Pioli: tre gli esclusi dalla lista UEFA

Tempo di scelte in casa Milan e tempo di scelte per Stefano Pioli. In questi giorni di pausa, per gli impegni delle Nazionali, si continua a lavorare, ma soprattutto oggi, 2 settembre, entro la mezzanotte dovranno essere presentate le liste alla UEFA.

Liste con i nomi dei giocatori che prenderanno parte alla fase a gironi della Champions League da cui i rossoneri mancano da sette anni. Secondo quanto sostiene e riporta “Gazzetta dello Sport”, lo staff tecnico ha deciso di “far fuori” tre giocatori: Samu Castillejo, Andrea Conti e Pietro Pellegri.

Kessie rientra nei giocatori cresciuti nel vivaio rossonero cosa che “salva” Kalulu che altrimenti sarebbe stato escluso dalla lista A formata da 25 posti, visto che c’è solo un posto a disposizione dei giocatori non formati in casa Milan. Maldini e Plizzari, sarebbero potuti rientrare nella lista B – extra, ovvero l’elenco da comunicare prima di ogni partita.

I due però, non “salvano” due posti in lista A perché non possono essere sostituiti con altri giocatori cresciuti in casa Milan. Portare Castillejo, Conti e Pellegri avrebbe costretto il tecnico a perdere alcuni uomini della lista A.

La probabile lista dei convocati dovrebbe così essere la seguente:

Portieri: Maignan, Tatarusanu, Plizzari.

Difensori: Calabria, Ballo-Touré, Romagnoli, Hernandez, Kalulu, Tomori, Kjaer, Florenzi, Gabbia;

Centrocampisti: Bennacer, Tonali, Diaz, Krunic, Bakayoko, Saelemaekers, Kessie, Messias.

Attaccanti: Giroud, Ibrahimovic, Rebic, Leao, Maldini.

Il Milan farà il suo debutto nella Champions League 2020/2021 il 15 settembre in casa del Liverpool. Intanto a Milanello continua il lavoro di Zlatan Ibrahimovic che tenterà di sfruttare questi giorni per trovare la miglior condizione possibile.

OMNISPORT | 02-09-2021 12:19