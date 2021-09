Milan, Rafael Leao: "Voglio vincere lo Scudetto"

Intervistato da SportMediaset, l’attaccante rossonero Rafael Leao rivive l’emozione del debutto in Champions League contro il Liverpool:

“Giocare in Champions League è stata un’emozione per me e per la mia famiglia, era il mio sogno arrivare a giocare lì. Il mio ruolo? A sinistra penso di poter fare la differenza con gli uno contro uno, i dribbling, i cross e fare assist”.

Domani sera poi ci sarà il big match della quarta giornata di Serie A, dove all’Allianz Stadium si affronteranno Juventus e Milan. Un grande obiettivo per il giovane Leao, che in questo inizio di stagione sembra sia compiendo il definitivo salto di qualità:

“E’ una bella sfida, giochiamo contro la Juve che ha grandi giocatori. Dobbiamo stare attenti ma andiamo lì per vincere: siamo il Milan, siamo primi in classifica. È ancora presto per pensare di vincere lo scudetto, ma se dovessimo vincere domani allora avremo ancora più fiducia. E’ ancora presto però. Penso che la cosa più importante è vincere uno scudetto e giocare la Champions League. Voglio vincere qui”.

