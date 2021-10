Milan, Scaroni consiglia Ibrahimovic e torna sull'addio di Donnarumma

Intervenuto alla trasmissione ‘Tutticonvocati’ di Radio 24, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha rivelato il suo desiderio più grande: “È vero che bisogna inseguire i sogni e registro con piacere le ambizioni dei calciatori e dell’allenatore. Io sono un uomo di business e nel budget di quest’anno abbiamo la qualificazione alla Champions League, se dovessimo qualificarci da primi sarebbe ancora più bello”.

Sul futuro di Ibrahimovic dopo il calcio giocato: “La testa per fare il dirigente ce l’ha, non so se avrà la voglia ma se ce l’ha, ha tutte le carte in regola per farlo. Pioli? Ho visto il punto più basso del Milan a Bergamo e fu una sconfitta memorabile. Da quel momento in poi il Milan è cambiato sotto la guida sicura di un uomo come Pioli. Pioli non si lamenta mai e questo mi piace. Anche nelle assenze che abbiamo subito, riesce sempre a trovare soluzioni”.

Capitolo nuovo stadio. “Premetto che il progetto presentato prevede la costruzione di un nuovo stadio a fianco di San Siro. Sala approva le modifiche fatte al progetto e ora dovrà lui convincere la maggioranza. Quello che mi risulta difficile da capire è come si possa ristrutturare uno stadio in cui si gioca due volte a settimana. In un cantiere non si può giocare e assistere contemporaneamente alle partite anche per questioni di sicurezza. Non riesco a capire quindi come le buone intenzioni di ristrutturare San Siro possano convivere con l’esigenza delle partite. Non esiste uno stadio in cui Milan e Inter possano giocare in caso di ristrutturazione di San Siro e poi Milano ha due squadre e questo significa molte più partite”.

Scaroni ha chiuso parlando di Donnarumma: “Credo che sia un grande portiere che ha dato un grande contributo al Milan. Ha poi deciso di continuare la sua carriera uscendo dalla comfort zone del Milan. Ha fatto una scelta coraggiosa e gli auguro il meglio. Stasera sarò a San Siro e mi auguro che il pubblico lo accolga con serenità”.

