Milan: si intensifica il pressing per Dybala

04-07-2022 09:20

Il Milan è pronto a far saltare il banco. Appena il club rossonero ha anusato una timida frenata dell’Inter nell’acquisto dell’attaccante argentino, si è fiondato con decisione, fiutandone il colpaccio.

Ci sono da sistemare ancora tante cose, la trattativa non sarà facile ne breve, ma il Milan ha deciso di provare seriamente a portare a casa Paulo Dybala.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’operazione è partita, anche perché la pista interista si è improvvisamente raffreddata e il management ha risolto le sue questioni contrattuali.

L’entourage della Joya si sta muovendo e all’argentino l’idea di giocare per il Diavolo non dispiacerebbe, ma andrà trovata un’intesa sul contratto. I prossimi 10 giorni saranno decisivi, ma Dybala dovrà accettare uno stipendio di 5 milioni di euro annui per far sì che il suo approdo al Meazza sponda Milan sia possibile.

