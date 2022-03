Milan spento, risolve Kalulu con l'Empoli. Highlights e pagelle

12-03-2022 22:41

Il Milan batte l’Empoli 1-0, riuscendo così momentaneamente ad allungare in testa sulle rivali per lo scudetto. Rossoneri poco brillanti, ma è bastata una fiammata di Kalulu nel primo tempo.

Primo tempo poco emozionante, anche se il Milan si rende subito pericoloso con un tiro di Florenzi. Il match lo sblocca Kalulu, con un colpo da biliardo da fuori area. Nonostante le poche occasioni pericolose create, i rossoneri dominano nei primi 45′ con 12 tiri, solo uno quello dell’Empoli. Nel secondo tempo il Milan non si rende quasi mai pericoloso, l’Empoli ci crede ma non incide. Il risultato così non cambia e il match termina 1-0 per i rossoneri.

Non di certo il Milan più bello della stagione, tutt’altro. Attacco poco attivo, pochissime occasioni pericolose create, specialmente nel secondo tempo. Senza riuscire a chiudere il match, i tre punti sono rimasti in bilico fino allo scadere. Brava la difesa a reggere botta contro un Empoli pressante nella ripresa. Quarto successo di fila di misura per i ragazzi di Pioli. Anche i toscani però non regalano spettacolo e l’astinenza di vittorie continua.

Milan-Empoli, gli highlights

9′: bello scambio tera Kessié e Florenzi , l’azzurro calcia in area sul secondo palo ma Vicario compie un miracolo.

e , l’azzurro calcia in area sul secondo palo ma compie un miracolo. 19′: punizione per il Milan , la barriera respinge e Kalulu pesca il secondo palo con un tiro preciso: 1-0.

, la barriera respinge e pesca il secondo palo con un tiro preciso: 1-0. 36′: Leao libera Florenzi col tacco, il tiro dell’esterno è potente ma impreciso.

libera col tacco, il tiro dell’esterno è potente ma impreciso. 44′: Leao se ne va sulla fascia, palla per Giroud ma il tiro del francese viene respinto da Luperto .

se ne va sulla fascia, palla per ma il tiro del francese viene respinto da . 49′: Luperto sfiora la palla di testa su un cross, Maignan si allunga e devia in angolo.

La cronaca integrale di Milan-Empoli

Milan-Empoli: come ha arbitrato Chiffi

Non ci sono stati episodi importanti e determinanti nel match, l’arbitro Chiffi ha gestito bene la sfida tra Milan ed Empoli. Ottima gestione dei cartellini, il fischietto di Padova riesce a far scorrere bene un match combattuto fisicamente.

Le pagelle di Milan-Empoli: i migliori e i peggiori

Kalulu 7: la sua fiammata dalla distanza regala i tre punti al Milan, gol da trequartista.

Leao 5.5: ha qualche fiammata, ma non è il Leao degli ultimi tempi quando si tratta di concretizzare.

Florenzi 6.5: corre molto sulla fascia, si rende pericoloso con un paio di conclusioni e in difesa è sempre attento.

Maignan 6.5: bravissimo a dire di no alla spizzata di Luperto, è sempre attento.

Giroud 5.5: si fa trovare poco e quando gli arriva la palla non incide mai.

Calabria 5: soffre sulla sua fascia e in avanti è poco ispirato.

Luperto 6.5: ferma Giroud e solo una grande parata di Maignan gli impedisce di esultare.

Vicario 6.5: non può nulla sul gol, compie un miracolo su Florenzi e dà sicurezza al reparto.

Florenzi: “Serata importante, la cattiveria ci contraddistingue”

Al termine del match, Florenzi è intervenuto ai microfoni di Dazn: “E’ una serata importante, ci aspettano tante finali, la prima era questa. La prossima sarà a Cagliari, continuando con questa cattiveria che ci contraddistingue. L’Empoli gioca un gran calcio ma abbiamo fatto una grande partita. Scudetto? Dobbiamo pensare a noi stessi e macinare vittorie per mettere pressione agli altri. Speriamo di togierci soddisfazioni. Futuro? Penso solo a mettermi a disposizione del mister, al resto penseremo a giugno”.

OMNISPORT