Milan, spunta Singo per la fascia

I rossoneri hanno messo gli occhi sull'esterno del Torino

29-06-2023 09:19

Nuovo nome di mercato per il Milan, che ha messo gli occhi su Wilfried Singo del Torino. L’esterno destro ivoriano è in scadenza nel 2024 e i granata potrebbero decidere di cederlo per non perderlo a parametro zero tra un anno.

Il Diavolo ha effettuato un sondaggio per capire se ci sono i margini per impostare una trattativa: il giocatore è considerato come una prima alternativa in caso di partenza di Calabria o Florenzi. Lo riporta Sky. A centrocampo occhi su Nicolas Dominguez del Bologna, anche lui in scadenza tra un anno.