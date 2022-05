29-05-2022 21:51

Il tecnico del Milan Stefano Pioli, neo campione d’Italia da ormai una settimana, è stato ospite tramite collegamento negli studi di Che Tempo Che Fa, trasmissione in onda su Rai 3 condotta da Fabio Fazio.

Queste le parole di Pioli:

“I tifosi mi hanno voluto bene per come sono, io lavoro sempre con passione ed entusiasmo. Questa cosa mi ha riempito di orgoglio e di felicità. Momento più duro? Penso il ko nel derby di Coppa Italia. Abbiamo perso una gara in cui desideravamo andare avanti nel torneo e poi avevamo una gara con la Lazio da giocare. A detta di tutti il nostro calendario era il più complicato nel finale, significa che abbiamo fatto un ottimo percorso. Non eravamo i più forti ma lo siamo diventati”.

Una parola anche sull’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic, che tornerà solamente a fine anno a disposizione a causa di un nuovo intervento al ginocchio:

“Ibra era impaziente di operarsi, ha giocato e si è allenato pochissimo. Ma il suo contributo è stato determinante con la sua convinzione che passa a tutti i compagni. Io credo che sia la persona più intelligente e simpatica nel mondo del pallone. Mi auguro che rimanga, lui ha fatto questa operazione per andare avanti. Ha ancora tanto da dare”.