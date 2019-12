Milan, subito in partenza Rebic

Sta per finire in anticipo l'esperienza di Ante Rebic a Milano. Adolf Hutter, allenatore dell'Eintracht Francoforte, ha aperto a un ritorno del giocatore in Germania dopo i mesi amari al Milan: "Eravamo casualmente nello stesso ristorante e abbiamo parlato. A Milano è in prestito, sicuramente tornerà ma non so quando. A gennaio? Vediamo che succede".

Il Diavolo punta a risparmiare 3 milioni di ingaggi scaricandolo subito a gennaio a Francoforte, soldi che reinvestirà per rinforzare la rosa. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

SPORTAL.IT | 19-12-2019 12:46