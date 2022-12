Milan, tanto lavoro atletico con la Salernitana all'orizzonte

28-12-2022 15:56

Milan al lavoro per preparare il rientro in campo in Serie A, in programma mercoledì 4 gennaio alle 12,30 contro la Salernitana allo stadio “Arechi”. Quest’oggi, a una settimana esatta dall’appuntamento in Campania, la squadra si è ritrovata per la quotidiana seduta di allenamento a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi. Come sempre, presenti per seguire le fatiche del team di Stefano Pioli, Paolo Maldini e Frederic Massara.

Inizio in palestra dove il gruppo ha effettuato l’attivazione muscolare e una serie di esercizi sulla forza prima di uscire sul campo rialzato, per proseguire con il lavoro atletico e una serie di torelli a tema. Terminata la prima parte del lavoro il gruppo è stato impegnato in una serie di prove tattiche che hanno preceduto una partitella su campo ridotto, con la quale si è chiusa la sessione. Il programma di domani, giovedì 29 dicembre, prevede ancora allenamento mattutino.