Milan, tensione alle stelle dopo il ko con l’Atalanta: la “smentita” di Morata a Fonseca alimenta i dubbi

Un ko che fa male quello rimediato dai rossoneri sul campo di Bergamo: il tecnico portoghese perde le staffe e se la prende con l’arbitro mentre lo spagnolo parla di atteggiamento

Una sconfitta che brucia e che fa male quella rimediata dal Milan sul campo dell’Atalanta e per tanti motivi. Dopo un avvio di stagione complicato i rossoneri sembravano aver trovato la giusta quadratura in questa fase della stagione ma prestazione e ko di Bergamo sembrano aver riportato tutto un passo, e forse anche due più dietro.

Fonseca: rabbia e frustrazione

Al termine della partita di Bergamo, Paulo Fonseca ha mostrato un lato inedito della sua personalità. Il tecnico portoghese è sempre stato molto pacato nelle sue dichiarazioni ma dopo il gol di Lookman che lo ha condannato alla sconfitta e che lo ha allontanato, forse in maniera definitiva dalla vetta della classifica, è arrivato un attacco furioso nei confronti del direttore di gara La Penna, reo di aver convalidato il gol del vantaggio della formazione di casa. Attacco all’arbitro che secondo qualcuno potrebbe costare anche un deferimento e che di sicuro mostra un allenatore frustrato che non riesce a trovare continuità di risultati con la sua squadra e vede le altre, a cominciare dall’Atalanta, viaggiare a vele spiegate.

La smentita di Morata

Mentre Fonseca se la prende con il direttore di gara, arrivano dichiarazioni di tutt’altro tenore da uno dei giocatori più influenti della sua squadra. Alvaro Morata, ai microfoni dopo la partita, non cerca scuse e sembra quasi smentire il suo allenatore: “Abbiamo perso una partita importantissima – ha detto a Dazn dopo il match – anche per il modo in cui l’abbiamo persa. Loro hanno giocatori di grande qualità e noi abbiamo difeso molto bene ma non in due situazioni. Sul primo gol la punizione arriva da un fallo molto leggero ma poi è arrivato il gol. Noi non possiamo guardare agli arbitri e cose del genere perché non abbiamo meritato la vittoria”.

I dubbi dietro le parole dello spagnolo

Le parole di Alvaro Morata a fine partita alimentano i dubbi dei tifosi rossoneri. La scelta dello spagnolo di non nascondersi dietro alcune decisioni dubbie e contestate viene letto come una presa di posizione e anche come una dimostrazione di personalità di un giocatore che ha tanta esperienza nei grandi club. A differenza di Fonseca che invece per alcuni tifosi, avrebbe additato l’arbitro e le sue decisioni a mo’ di alibi dopo una prestazione comunque non sufficiente. Ma c’è anche chi ha dei dubbi sulla situazione all’intero dello spogliatoio del Milan con le parole di Morata che potrebbero anche rappresentare il malcontento o la sfiducia del gruppo nei confronti del tecnico.