Milan, cosa rischia Fonseca dopo accuse a La Penna: i precedenti dell'arbitro con Reijnders e in Atalanta-Udinese

Secondo il tecnico portoghese la colpa della sconfitta dei rossoneri a Bergamo con l'Atalanta è dell'arbitro La Penna che sarebbe anche recidivo

“Io non ho paura”. Non è un richiamo al celebre libro di Niccolò Ammaniti ma l’appello lancinante di Paulo Fonseca ai microfoni di DAZN, nel post Atalanta-Milan di Serie A. I rossoneri cadono sconfitti per 2-1 ma il focus, al termine della gara, è tutto incentrato sul gol ‘irregolare’ segnati dai bergamaschi. Il tecnico dei Diavoli ha attaccato l’operato dell’arbitro La Penna e i tifosi rossoneri sul web hanno scatenato una bufera. I precedenti e il rischio che la Procura federale apra un fascicolo su Fonseca per le sue dichiarazioni.

Fonseca in conferenza stampa: critiche all’arbitraggio

Mai visto un Fonseca così prima d’ora. L’allenatore del Milan non ha nascosto la propria frustrazione, durante la conferenza stampa, dopo la sconfitta contro l’Atalanta. “Dopo aver visto quello che è successo oggi, non avrò più comprensione per il lavoro degli arbitri“.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il tecnico si è soffermato sugli episodi controversi da moviola di Atalanta-Milan, in particolare un fallo su Theo Hernández non sanzionato: “C’era il fallo su Theo. Ma non è stato solo quello, è tutto il modo di arbitrare. Io sono sempre stato zitto. Mancanza di rispetto: io dico basta.”

Milan, la gestione di La Penna e del Var secondo Fonseca

Fonseca ha duramente criticato l’operato dell’arbitro La Penna, tornato a dirigere dopo un periodo di inattività per l’errore commesso sull’espulsione di Reijnders nella gara con l’Udinese, quando La Penna era al Var: “Non ha arbitrato dopo quello che è successo, è tornato oggi, è incredibile.”

Il tecnico portoghese è una furia: “Il modo con cui La Penna ha condotto la partita contro di noi è evidente. Ed è qualcosa che succede non solo da oggi. Riguardo agli errori arbitrali, ha sottolineato quanto incidano sulla situazione in classifica: Adesso l’Atalanta ha tre punti, il Milan tre punti in meno.”

Fonseca ha poi attaccato La Penna al VAR nel match Atalanta-Udinese: “Questo arbitro è stato qui al Var contro l’Udinese (si riferisce al discusso match con l’Atalanta, ndr, quando non venne fischiato un rigore ai friulani per un netto fallo di mani di Hien) e tutti possono vedere cosa è successo. Avevo paura di questo arbitro per la partita di stasera”

Graziano Cesari: perché Fonseca non rischia il deferimento

Ma cosa rischia Fonseca? A fare chiarezza interviene Graziano Cesari. A Sportmediaset l’ex arbitro dice: “Sicuramente l’allenatore rossonero non rischia il deferimento, perché non sono dichiarazioni che possono in qualche modo essere lesive della reputazione dell’arbitro. Ha solamente criticato la decisione del direttore di gara e ha portato un esempio antecedente in cui è intervenuto come Var.”

Cesari continua spiegando la dinamica della decisione arbitrale: “Detto questo, sicuramente il fallo ci può stare ma è una decisione solamente dell’arbitro di campo. Quindi il Var in quella situazione non può assolutamente intervenire.” Aggiunge poi una riflessione sull’interpretazione del regolamento: “Però, come ha detto spesso Rocchi, quando ci sono le due mani che si appoggiano sul corpo dell’avversario e in qualche modo lo opprimono o comprimono verso il terreno, inevitabilmente ci sta il fallo”.

Tifosi rossoneri furiosi con l’arbitro La Penna

I tifosi rossoneri sostengono sui social le dure proteste del loro allenatore Fonseca contro l’arbitro La Penna: “Il Milan negli ultimi sei campionati a Bergamo ha perso 3 volte con l’Atalanta. In queste partite, l’arbitro era 1) Federico La Penna da Roma; 2) Federico La Penna da Roma; 3) Federico La Penna da Roma.

C’è poi chi scrive: “Chi conosce il calcio sa che la partita cambia radicalmente se un gol palesemente irregolare viene concesso. Da quel momento l’ inerzia della partita è cambiata. Bisognerebbe avere il coraggio di riconoscere certe cose. E ancora: “Il problema è che se sai di avere arbitro e VAR contro non giochi tranquillo. Ecco cosa si intende per inerzia della partita. Sono cose abbastanza ovvie, eh”.

C’è però poi chi critica la prestazione del Milan e le parole di Fonseca: “No, Fonseca, no. Io mi dissocio. Non è possibile, dopo un secondo tempo come quello di ieri, dove era ancora tutto nelle nostre mani e giocato a perdere tempo, parlare degli arbitri per distogliere l’attenzione sul resto. No. Meritiamo e pretendiamo di più e di meglio”.

E infine: “Il signor Giampiero Gasperini dovrebbe ricordarsi che quest’anno ha ricevuto un po’ di “SVISTE” arbitrali a favore. Quello di De Ketelaere è sempre fallo…!”