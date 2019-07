Milan, tifosi furiosi: “Cutrone non si tocca”

Siti e quotidiani sportivi riportano oggi il forte interesse del Milan per Angel Correa, attaccante 24enne che l’Atletico Madrid potrebbe cedere in questa sessione di mercato. I Colchoneros hanno fissato il prezzo dell’argentino a 55 milioni di euro, una cifra piuttosto alta per l’esterno che non viene dalla sua migliore stagione in carriera: appena 5 reti in 48 presenze, contando tutte le competizioni. E proprio il rapporto qualità/prezzo di Correa non convince i tifosi milanisti, che oggi sui social network hanno chiaramente dimostrato di non apprezzare la strategia di Paolo Maldini e Zvonimir Boban.

LE REAZIONI. “Cioè 55 milioni per uno che ha fatto più panchina che campo l’anno scorso con soli 3 gol (nella Liga, ndr) ! Ma a ‘sto punto ci teniamo Silva tutta la vita!”, scrive Aldo, con cui concorda anche Ennio: “André Silva in Spagna ha segnato il doppio”. Anche Luca è sulla stessa linea: “vendiamo due giovani talenti per prendere uno che l’anno scorso ha fatto 5 gol nel campionato spagnolo?”. Mentre Giovanni suggerisce al Milan di puntare un altro giocatore: “Prendete l’altro Correa, quello della Lazio, costa meno ed molto più forte”.

“E IL 4-3-1-2?”. Anche Cristiano boccia totalmente l’idea Correa (“Uno: è scarso. Due: costa come uno buono”), mentre per Emanuele è l’idea stessa di cedere Cutrone e André Silva per poi acquistare l’argentino a risultare fallace: “È una trattativa senza senso – scrive il tifoso milanista – Con il 4-3-1-2 di Giampaolo servono 4 punte. Se ne cediamo 2 per prenderne una sola rimaniamo scoperti sulle riserve”. Insomma, pare proprio che l’idea Correa non sia piaciuta al popolo rossonero.

SPORTEVAI | 19-07-2019 09:48