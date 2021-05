Milan, tifosi in estasi: Si torna a casa

Grazia e a un rigore per tempo, il Milan vince 0-2 contro l’Atalanta e si prende la qualificazione alla prossima Champions League chiudendo il campionato al secondo posto in classifica. Un successo meritato e che manda in estasi i tifosi rossoneri, pronti a “tornare a casa!”.

Primo tempo di sofferenza dei tifosi del Milan

A inizio gara, il Milan fatica a costruire azioni degne di nota, non che l’Atalanta riesca a essere pericolosa, ma i tifosi rossoneri sui social sembrano demoralizzati: “Non mi sembrano 10 minuti con atteggiamento da chi vuole giocare la Champions il prossimo anno”. In molti sono poi scettici: “Ma la Champions la vogliamo giocare o no!?”, tanti si chiedono: “Ma come l’abbiamo preparata?? Io non capisco… poi bravo a ogni tocco sbagliato??” e chi rivede gli ultimi fantasmi: “Stessa partita giocata con il Cagliari“, “Onestamente speravo avessero il sangue agli occhi. E invece no”.

Tra i pochi che i tifosi rossoneri salvano c’è il solito inesauribile Franck Kessie: “Clonate Kessie, subito, ne voglio almeno 15″ e poi: “Kessie ovunque, il problema del Milan è che l unico che lo è”, per finire con un eloquente: “Per ora Atalanta-Kessie 0-0“. A 5′ dal riposo però il Milan trova la svolta con l‘intervento sconsiderato di Maehle che atterra Theo Hernanrdez in area e manda sul dischetto Kessie. L’ex di giornata gela Gollini e porta avanti i suoi facendo esplodere di gioia i tifosi rossoneri: “Dai Presidente!!! Rigore nettissimo!“, “Dai ragazzi”, “Kessie ti amo“, “Kessie, ti voglio un mondo di bene”.

Milan, dalla paura alle stelle

A inizio secondo tempo, i tifosi rossoneri non nascondono i timori. C’è chi scherza: “Si può mandare avanti l’orologio come l’orchestra di Fantozzi a capodanno?“, “Questo secondo tempo sarà peggio di un parto“, e chi chiede: “Arbitro fischia la fine“. Al 56′ Zapata sfiora il pari e i supporter del Diavolo commentano: “Aiuto, non reggo così fino alla fine…”, “Sono morta a sto tiro”, “che collasso”. Al 68′ il Milan va a pochi centimetri dal raddoppio, ma il tocco morbido di Leao si stampa sul palo a Gollini battuto e i tifosi rossoneri se la prendono con la sfortuna: “Mannaggia ai pali“, “Ma non poteva entrare??”, “ho avuto una crisi nervosa per il palo di Leao, anche voi?”. Nel finale, l’Atalanta mette alle corde i rossoneri e i fan del Milan invocano pietà: “mi serve un defibrillatore per favore“, “Ma possibile che ogni anno deve essere una sofferenza”, “Amici credo di morì prima del 90′. Vi ho voluto bene assai..!!!”.

Al primo minuto di recupero, il secondo rigore di Kessie regala la Champions al Milan e chiude i giochi mandando in estasi i tifosi rossoneri: “E andiamo”, “Champions Leagueeeeee!!!!“, “Si torna in Champions League! Che per noi rossoneri vuol dire tornare a casa. Da troppo tempo aspettavamo di riascoltare quell’inno magico. È giunto il momento. Finalmente. Grazie ragazzi!!!“, “Siamo tornati a casa, a casa nostra!!!”, “Partita vinta da Franck Kessie, si torna a casa, si torna in Champions Leagueeeeee!!!!“

