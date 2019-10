Milan, tifosi mai così compatti sul caos-allenatore

Giorni interi a sfogliare la margherita sull’ipotesi di confermare o meno Giampaolo. La decisione di puntare tutto su Spalletti per dare alla piazza un nome forte in grado di recuperare affetto, passione e speranza e poi? Tutto sembra convergere verso Stefano Pioli come nuovo tecnico del Milan. Un ex Inter come Spalletti ma con un curriculum ben diverso.

IL BALLETTO – E’ ancora la confusione dei dirigenti a preoccupare i fan rossoneri: possibile che non si conoscessero le difficoltà (e i costi) per far rescindere Spalletti? E poi come si fa a passare da un allenatore di nome a Pioli? E ancora: ma chi davvero decide nel Milan?

LE REAZIONI – Quando hanno sentito e letto il nome di Pioli come il candidato principale per la panchina, ancor più dopo essersi illusi con Spalletti, i tifosi milanisti sono andati su tutte le furie. Sui social è un fiume in piena di commenti.

UNITI – Se solitamente ci sono sempre due partiti, uno favorevole e l’altro contrario, stavolta il web ha espresso un verdetto definitivo. Pioli non è amato dalla piazza. Tanti tifosi sono pronti ad abbandonare la squadra se davvero dovesse arrivare lui.

SOLITUDINE – Le reazioni sono centinaia: “Se prendono Pioli tifo contro, ora hanno rotto…” o anche: “SE PRENDETE PIOLI DOVETE RIMANERE SOLI” e ancora: “Pioli sulla nostra panchina non deve sedere mai”.

STRATEGIA – C’è chi ancora coltiva speranze ma è perplesso: “Giusto far uscire nomi alternativi per stimolare una rapida chiusura, l’importante è che sia solo strategia. Perché prendere Pioli vorrebbe dire continuare a scavare fino al punto da fondersi con il magma primordiale e cancellare anche il più piccolo ricordo del Milan che fu”.

L’HASHTAG – Già impazza l’hashtag #Pioliout: “Facciamo sentire forte e chiaro il dissenso di tutti i tifosi rossoneri con il forte e chiaro #PioliOUT !”.

IL CLOSING – Moltissimi tifosi sono convinti che presto ci sarà un altro closing: “Se arriva Pioli mollo fino al prossimo closing e spero ci sia una protesta mai vista che costringa maldini boban e singer a scappare via. Sarebbe il peggior tradimento della storia del Milan” o anche: “Prendere Pioli sarebbe peggio della serie B e del quasi fallimento cinese. Certificherebbe la morte del Milan e il tradimento di Maldini ai tifosi pensateci molto bene. Stavolta avrete lo stadio vuoto io dopo anni mollo fino al prossimo closing”.

IL MANTRA – Tra scongiuri e speranze c’è chi è già rassegnato: “Altro che rilancio del Milan. Vivacchiare a metà classifica sarà il mio mantra” e infine: “Se prendete Pioli mi scolo una bottiglia di candeggina”.

SPORTEVAI | 08-10-2019 08:55