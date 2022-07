Milan, ufficiale Divock Origi

05-07-2022 16:23

Il Milan ha ufficializzato, oggi, 5 luglio, l’acquisto dell’attaccante belga Divock Origi. Il giocatore ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2026.

Nel comunicato si ripercorre anche la carriera del giocatore: “Origi, nato ad Ostenda (Belgio) il 18 aprile 1995, cresce nei Settori Giovanili di Genk e Lille, debuttando in Prima Squadra con il club francese nel 2013. Dopo 89 partite e 16 gol con il Lille passa al Liverpool e nelle prime due stagioni con i Reds realizza 21 reti in 77 presenze, prima di trasferirsi in prestito al Wolfsburg con cui mette a segno 7 gol in 36 partite. Nel 2018 torna al Liverpool con cui totalizza altre 98 presenze e 20 gol, vincendo 1 Premier League, 1 FA Cup, 1 Coppa di Lega, 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea e 1 Mondiale per Club.

Origi debutta in Nazionale nel 2014 e vanta 32 presenze e 3 reti con il Belgio, di cui è diventato il più giovane marcatore a un Mondiale nell’edizione del 2014″.

