Milan: ufficiale il rinnovo di Pioli fino al 2023

26-11-2021 12:04

Era ormai nell’aria da un pò di giorni e oggi è arrivata l’ufficialità: Stefano Pioli ha legato il suo futuro al Milan fino al 30 giugno del 2023. In attesa del comunicato ufficiale del club, l’ex Fiorentina ha parlato alla tv rossonera poco dopo la firma.

“Mi auguro di poter vivere tante emozioni su questa panchina, siamo ambiziosi e vogliamo continuare così. Come preparo le gare? Cerco di capire i giocatori come stanno, specie a livello mentale, l’unico rituale che ho nel pre-partita è il caffè, così posso stare un paio di minuti tranquillo prima di ributtarmi sul pre-gara. Sono appassionato del calcio, studio tanto e tutto, anche se sono tanti i tecnici da cui ho preso spunto. Poi è chiaro che se proponi una cosa la devi sentire, ma prima devi averlo studiato e provato. La cosa principale è sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori a disposizione”.

Non potevano ovviamente mancare anche le parole del Dg Ivan Gazidis. Dopo che Stefano Pioli ha firmato il suo rinnovo, l’ad rossonero, ha dichiarato a Milan TV: “Per noi è importante non solo il lato tecnico, ma anche la persona. Pioli rappresenta molto bene il nostro club, è perfetto per rappresentare i valori del Milan”.

