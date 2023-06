Milan, un nome a sorpresa: Amrabat

A caccia di rinforzi per il centrocampo, i rossoneri avrebbero espresso gradimento per il marocchino della Fiorentina

26-06-2023 14:22

Un nome a sorpresa per il nuovo centrocampo del Milan: il marocchino della Fiorentina Sofyan Amrabat. Lo scrive Tuttomercatoweb. Il mediano è in uscita dai viola e ci sarebbero stati già i primi sondaggi tra le parti. Nei prossimi giorni potrebbero iniziare i contatti veri e propri con la Fiorentina. Il presidente Rocco Commisso valuta il calciatore 30 milioni di euro e i viola attendono nei prossimi giorni l’offerta ufficiale. Non dimentichiamo che Amrabat è cercato anche in Liga, dal Barcellona e dall‘Atletico Madrid, e da alcune squadre della Premier League inglese.