Milan, via due stelle per Luis Alberto? Tifosi sul piede di guerra

La situazione legata al futuro di Luis Alberto promette di diventare uno dei tormentoni del calciomercato estivo. Il trequartista sembra intenzionato a lasciare la Lazio, che spera ancora di indurlo a restare grazie all’opera di Maurizio Sarri. Nell’incontro ad Auronzo tra il nuovo tecnico biancoceleste e il bizzoso spagnolo potrebbe “scoppiare la pace”, ma nel frattempo sono diverse le squadre che si sono mosse per chiedere lumi sul calciatore. Una di queste è il Milan.

Luis Alberto, la trattativa tra Lazio e Milan

Secondo quanto raccontato da diverse testate, se il presidente laziale Lotito ha chiamato indignato il suo collega rossonero Gazidis per chiedergli conto dell’inserimento rossonero in una “questione interna” della Lazio, il ds Tare ha invece fatto orecchie da mercante arrivando a trattare con Maldini possibili contropartite tecniche. Il Messaggero indica in Leao il calciatore proposto alla Lazio in cambio di Luis Alberto. La risposta di Tare? Quella di inserire anche Saelemaekers nell’affare, oltre a un robusto conguaglio economico.

Luis Alberto diviso tra la Spagna e Milano

Ma quale sarebbe l’orientamento di Luis Alberto? Il calciatore considera chiusa la sua esperienza nella Capitale e vorrebbe provare nuove esperienze. In cima alla lista ci sarebbe il ritorno in Spagna, dove è seguito con interesse da diversi club. In Italia, invece, la sua destinazione preferita sarebbe Milano, sponda rossonera o nerazzurra. Ma c’è chi, come il giornalista di fede laziale Riccardo Cucchi, spera ancora che la frattura possa ricomporsi: “È in ritiro con la squadra. Ora Sarri cercherà di spiegargli il suo calcio e perché lo vuole alla Lazio. E spero lo convinca”.

Due big per Luis Alberto? Milanisti furiosi

I tifosi del Milan non vogliono saperne di rinunciare a due giovani di grande interesse come per arrivare al laziale. “Luis Alberto in cambio di Leao e Saelemaekers è una delle più grosse c… che mi sia capitato di leggere ultimamente”, sentenzia un tifoso. “Scambiare un ragazzo come Leao o Saele per un (seppur ottimo) 28enne? Onestamente i contorni dell’operazione mi sembrano poco credibili per il modus operandi della nostra società”, scrive un altro. “1) non investirei mai tutti quei soldi per Luis Alberto. 2) mai ci infilerei dentro Leao o Sale“, ribadisce un altro supporter. “Io Leao lo darei, Saelemaekers no”, vacilla un fan. “Leao solo in cambio di Vlahovic“, precisa qualcuno. E ancora: “45 più Leao e Saelemaekers? Ahahahahah”.

SPORTEVAI | 15-07-2021 10:55