Mercato Milan, nuovo obiettivo in Serie A: decisa la strategia

Un 9 e un (altro) 10. E magari anche un 8 di talento. Il mercato del Milan non si ferma. Anzi, i dirigenti rossoneri sono pronti a rilanciare per confermare il Diavolo al primo posto tra le società più attive nei primi passi della campagna acquisti estiva 2021.

In attesa di abbracciare Mike Maignan, attualmente in vacanza dopo Euro 2020 e scelto come erede di Gigio Donnarumma, Stefano Pioli sta lavorando in ritiro, tra gli altri, con Fikayo Tomori, ora tutto rossonero, e con Brahim Diaz, tornato dal Real Madrid con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Giovedì sarà invece il giorno dello sbarco in Italia di Olivier Giroud, mentre è agli albori la trattativa con il Cska Mosca per il duttile centrocampista Nikola Vlasic. L’obiettivo segreto degli uomini mercato del Milan è però quello di sostituire Hakan Calhanoglu con un altro fantasista con caratteristiche diverse da Diaz e più simili a quelle del turco approdato all’Inter.

Il sogno si chiama Luis Alberto, che sembra vicino al punto di rottura con la Lazio dopo la scelta di non presentarsi in ritiro.

Il presidente Lotito, il ds Tare e il tecnico Maurizio Sarri sono infuriati, per lo spagnolo è in arrivo una maxi-multa, ma non l’esclusione dai convocati per il ritiro. Lo stesso Lotito teme che dietro la strategia dell’ex Liverpool e del suo agente ci sia proprio il Milan, ma la società rossonera sta per il momento solo assistendo ai fatti, pronta semmai a entrare in scena qualora la rottura tra Luis Alberto e la Lazio diventasse insanabile.

Come riporta Il Messaggero, comunque, l’eventuale trattativa non è impossibile perché Lotito, e lo stesso Sarri, sanno di non poter trattenere Luis Alberto qualora il giocatore chiedesse la cessione e si presentasse con un’offerta concreta. Il Milan è in prima fila, ben davanti alla Juventus, ma la distanza dalle richieste della Lazio è ampia. I rossoneri pensano infatti a uno scambio alla pari con Leao, ipotesi neppure presa in considerazione da Lotito, che chiede un conguaglio di almeno 40 milioni con il cartellino di Alexis Saelemaekers come eventuale contropartita.

Forbice considerevole, quindi. Decisivo sarà il colloquio chiarificatore atteso nelle prossime ore tra il giocatore, Sarri e i compagni. Il Milan c’è con un obiettivo ben chiaro: mettere a disposizione di Pioli due alternative di qualità per ruolo.

OMNISPORT | 15-07-2021 10:06