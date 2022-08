Milan, Ziyech è la priorità di una big inglese

04-08-2022 12:53

Il Milan non ha mollato del tutto la pista che porta ad Hakim Ziyech. Anche se gli sforzi del club rossonero nelle ultime settimane sono stati tutti per l’arrivo di Charles De Ketelaere. I contatti con l’esterno d’attacco in uscita dal Chelsea non si sono mai fermati, ma ora sul marocchino c’è un’altra big di Premier League.

Ziyech è infatti considerato una priorità da parte del Manchester United e soprattutto del suo tecnico Erik Ten Hag, che ha già allenato il giocatore ai tempi dell’Ajax. I Red Devils potrebbero infatti discutere presto con i Blues per capire se possa iniziare la trattativa. Il Milan resta comunque alla finestra.

