Milan, Zola su Giroud: "Giocatore intelligente"

01-10-2022 11:47

Gianfranco Zola, ex giocatore del Chelsea, ha rilasciato un’intervista a Sportweek parlando di Olivier Giroud, vero e proprio trascinatore del Milan: “E’ un giocatore molto intelligente, e perciò utile alla squadra. Lo ha dimostrato con noi e lo sta dimostrando col Milan. E i gol che fa magari sono pochi per essere un centravanti, ma tutti importantissimi. Per un allenatore Giroud è un punto di riferimento, è uno di quei centravanti amati dai trequartisti e dalle seconde punte. Hazard adorava giocare con lui proprio per la abilità nel fare la sponda”.