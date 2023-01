Milano a picco, l'annuncio di Messina: "Pronti a fare mercato"

13-01-2023 23:10

L’Olimpia Milano perde anche contro lo Zalgiris, che passa al Forum con merito per 66-61 dopo aver dominato per tre quarti di partita. Ai campioni d’Italia non può bastare aver giocato dignitosamente il quarto periodo dopo il ko numero 13 in 19 partite di Eurolega, che di fatto riduce allo zero le speranze di lottare fino alla fine per un posto nei playoff.

Intervenuto in conferenza stampa al termine della partita, Ettore Messina si è complimentato con gli avversari, provando a cogliere segnali positivi dalla reazione avuta dalla squadra nella parte finale del match: “Mi congratulo con lo Zalgiris, hanno fatto una partita molto solida, a livello da Final Four in attacco e in difesa. Sono contento per la rimonta nel quarto quarto, abbiamo continuato a giocare e questo è positivo. Vado a casa con segnali incoraggianti da Tonut, che ha rotto il ghiaccio e da Ricci che ha lottato per tutta la partita. Per il resto, la realtà è che, nella situazione attuale, se 3-4 giocatori non riescono a rendere, è difficile vincere a questo livello. abbiamo trovato un quintetto buono alla fine, ma non può giocare 40 minuti”.

Poi arrivano importanti aggiornamenti su Kevin Pangos e, di conseguenza, sulla necessità di rinforzi: “Pensavamo di riavere Pangos in tempi brevi, ma il test isocinetico è andato male ed ora dovrà perlomeno aspettare un altro mese, poi potrà forse iniziare la riabilitazione vera. Parliamo di minimo due mesi, arriviamo a fine marzo. Tutti eravamo tarati su una risposta positiva per questo test, invece ora è andato tutto in frantumi. Ovviamente faremo qualche riflessione”.