Milano – Cortina, Sala: “Rho Fiera possibile pista per il pattinaggio veloce”

A tre anni esatti dalla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali del 2026, il sindaco del capoluogo lombardo dice la sua e spera che l’Oval si faccia in città.

06-02-2023 21:17

È già tempo di celebrazioni in vista delle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026. Nel capoluogo lombardo, nella giornata odierna, in Piazza Duomo ed in Corso Italia di fronte al Municipio sono andate in scena due sobrie celebrazioni per ricordare che fra tre anni esatti (il 6 febbraio) prenderà il via la 25esima edizione dei Giochi Invernali.

Alzabandiera e Inno di Mameli l’hanno fatta da padrona insieme alla presenza delle istituzioni locali ovvero i sindaci Beppe Sala e Giuseppe Lorenzi.

Uno dei pensieri ricorrenti è quale sarà la sede dell’Oval per il pattinaggio di velocità in pista lunga: “Spero si faccia a Milano perché è giusto dare la precedenza a chi ha aderito subito all’avventura olimpica, questo non esclude Torino che comunque si è fatta avanti con volontà, però bisogna avere un occhio di riguardo per chi c’è da sempre” ha affermato il sindaco Sala.