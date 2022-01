Milano e Virtus Bologna ok ma le V nere perdono Teodosic

09-01-2022 22:35

Le due grandi del basket italiano vincono le loro partite della quindicesima giornata di Lega di Serie A restando ai primi due posti della classifica staccate di 4 punti. La capolista Armani AX Exchange Milano si impone in casa per 72-60 contro la Bertram Derthona Basket Tortona ma deve rimediare a un primo quarto disastroso, iniziato con un parziale di 0-12 e terminato sul 19-4 per i piemontesi. Per l’Olimpia di Ettore Messina 18 punti e 13 rimbalzi di Benjamin Bentil.

Anche la Virtus Segafredo Bologna vince, sul campo della UNAHOTELS Reggio Emilia per 90-81, 18 i punti di Milos Teodosic che però si fa male negli ultimi istanti della partita e deve venire portato fuori a braccia, per le V nere di Sergio Scariolo anche 19 punti di Amar Alibegovic, dall’altra parte 25 punti e 8 rimbalzi di Osvaldas Olisevicius e 22 punti e 11 rimbalzi di Mikael Levon Hopkins.

Nelle altre due partite giocate oggi Cremona ha battuto in casa Sassari per 89-80 mentre la Fortitudo Bologna ha avuto la meglio, anch’essa in casa, su Varese per 101-94.

