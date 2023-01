Milano, Messina: "Troppi giocatori fuori posizione"

26-01-2023 23:22

Nuova sconfitta in Eurolega per l’Olimpia Milano, battuta a Monaco. Coach Ettore Messina dopo il match si è espresso così: “Siamo riusciti a rendere la gara competitiva fino a raggiungere la parità sul 69-69 nel terzo periodo. Quello è stato il momento in cui abbiamo pagato qualche esecuzione inadeguata e perso contatto, purtroppo le palle perse sono state ancora un problema”.

La squadra sta pagando le tante assenze: “Abbiamo troppe guardie che giocano fuori posizione a causa degli infortuni, dei giocatori che mancano e in questo settore ovviamente non siamo abbastanza solidi. Non è una scusa ma la realtà dei fatti”.