Milano-Sanremo: forfait di Matteo Trentin

17-03-2022 18:57

Dopo i forfait di Vincenzo Nibali, Sonny Colbrelli e Davide Ballerini, arriva anche la rinuncia di Matteo Trentin a disputare la Milano-Sanremo di sabato. Lo ha annunciato sul social lo stesso portacolori della UAE Emirates.

“Niente Milano-Sanremo per me questo sabato. Ovviamente non é quello che speravo ma dalla mia caduta alla Parigi-Nizza non sono ancora riuscito a recuperare al 100%. Assieme al team e allo staff medico abbiamo deciso di concentrare tutti gli sforzi per una perfetta guarigione ed essere poi al 100% per la campagna del Nord. Un grande in bocca al lupo a tutto il team”.

OMNISPORT