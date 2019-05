Milena Bertolini tra sogno e realtà

Milena Bertolini, il commissario tecnico della Nazionale di calcio femminile, ha le idee chiare.

"Vincere il Mondiale è il sogno di ogni allenatrice, poi c'è da fare i conti con la realtà. Ciò non significa che noi andiamo per passare solo il primo turno: nel ranking siamo quindicesimi e il Brasile è come quello maschile. Poi ci sono squadre importanti come l'Australia che ha una tradizione diversa rispetto alla Nazionale maschile" racconta a Sky Sport.

"Allenare una squadra maschile può originare sorpresa all'inizio, ma ogni calciatore, uomo o donna che sia,vuole solo sapere se la persona che li allena è competente o meno" aggiunge la Bertolini.

SPORTAL.IT | 14-05-2019 11:43