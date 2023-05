Mille presenze, Reina entra nella ristretta lista: "Molto emozionato"

L'ex Napoli e Lazio sul futuro: "Voglio fare l'allenatore, non ho cambiato idea".

23-05-2023 21:46

L’ex Napoli, Milan e Lazio Pepe Reina sta per toccare quota 1000 presenze e a Marca ha ammesso: “Come mi sento? Mi rende felice, molto felice. Sono sempre dati e numeri, ma sono molto emozionato. La barriera delle 1000 gare sembrava quasi impossibile da superare… Ho messo la testa fuori quando meno me l’aspettavo… e ce l’ho fatta. No, non era previsto che giocassi da titolare e anche per questo affronto tutto con grande entusiasmo, ancora più degli inizi”.

Sul futuro, Reina non ha dubbi: “Se voglio fare l’allenatore? Sì, non ho cambiato idea. Non ho ora un modello ma penso che studierò tutti quelli che ho avuto per prendere le migliori cose. A livello di empatia a chi vorrei assomigliare? Mi piacerebbe avere empatia e arrivare al giocatore come ha fatto Gattuso a livello umano. In quanto è stato il mio numero uno”.

Reina entra così in un club ristretto: lo spagnolo sarà il 36esimo a toccare quota 1000 presenze. Nella lista compaiono anche tre leggende del calcio italiano come Maldini, Buffon e Zanetti e altri campioni che hanno giocato in Serie A come Cristiano Ronaldo e Seedorf.