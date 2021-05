Milwaukee e Denver in volo, Heat a picco

Tutto facile per Milwaukee, che ipoteca il passaggio del turno contro Miami: i Bucks portano la serie sul 3-0 grazie al colpo esterno per 113-84.

I 19 punti di Jimmy Butler non bastano di fronte allo strapotere dei tre tenori di Milwaukee: doppia doppia per Jrue Holiday (19 punti e 12 assist), ma non è da meno di Khris Middleton (22 punti e 8 rimbalzi), mentre Giannis Antetokounmpo chiude a 17+17.

Per gli Heat è la peggior sconfitta casalinga nella storia ai playoff in un match giocato di fronte a 17000 spettatori sui 20000 di capienza massima consentita all’American AirlinesArena: ora l’unico obiettivo per la squadra di Spoelstra sembra essere quello di evitare il cappotto che, ai playoff, Miami non incassa dal 2007 contro Chicago.

Vittoria esterna anche per Denver che piega Portland per 120-115 portando la serie sul 2-1, ma soprattutto riprendendosi il favore del fattore campo.

Trascinatore dei Nuggets è, manco a dirlo, Nikola Jokic, che chiude con 36 punti, 11 rimbalzi e 5 assist. Blazers sempre sotto, non bastano i 37 punti di Damian Lillard, con cinque triple, la doppia doppia dell’ex Jusuf Nurkic e i 22 punti di CJ McCollum con 22 punti e 9 rimbalzi e neppure i 17 punti di Carmelo Anthony, protagonista del tentativo di rimonta dell’ultimo quarto.



OMNISPORT | 28-05-2021 08:34