Miralem Pjanic, quale futuro ora per il bosniaco

Il centrocampista del Barcellona Miralem Pjanic è infine rimasto col cerino in mano dopo che il suo trasferimento alla Juventus è saltato in extremis. Il classe 1990 non è riuscito a trovare un accordo coi bianconeri per via del suo enorme ingaggio da 8,5 milioni di euro netti a stagione, troppi per le casse della Vecchia Signora anche con il cospicuo aiuto da parte dei blaugrana.

Quello che è certo, comunque, è che Mira saluterà la Catalogna, anche se il mercato nei principali campionati è ormai chiuso. Alcune voci provenienti dalla Spagna, e in particolare da RAC1″, riportano come Pjanic potrebbe trovare una nuova squadra nel campionato russo, o in quello turco, per quello che, sicuramente, sarebbe un passo indietro nella sua carriera da giocatore.

OMNISPORT | 02-09-2021 10:08