Mischa Zverev: "Giocare Futures e Challenger? Meglio così evito le bolle Atp"

Mischa Zverev, ex numero 25 al mondo, è costretto ad alternare tornei del circuito maggiore con altri di fascia nettamente inferiore per poter giocare a tennis.

Questa settimana è uscito di scena agli ottavi di finale del Challenger di Oeiras per mano di Thiago Cacao: partita persa al tie-breack del terzo set. L’attuale numero 280 ATP all’età di quasi 34 anni, ha voluto dire la sua sulle restrizioni imposte dall’ATP.

“Non posso scegliere tra molti tornei – ha detto il tedesco -. Se voglio giocare a tennis adesso, devo giocare sulla terra battuta. Non mi dispiace prendere parte a Futures e Challenger. In questo momento nel circuito ATP ci sono solo bolle e non mi piace affatto. Non cerco feste o cose del genere, voglio solo avere la possibilità di andare a correre per strada o fare stretching, senza preoccuparmi troppo delle regole. Voglio poter condurre una vita normale.”

OMNISPORT | 09-04-2021 11:14