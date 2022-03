Mistero Cristiano Ronaldo: l'assenza nel derby diventa un caso

07-03-2022 08:34

Mentre il Manchester United cadeva in casa degli storici nemici del City sotto i colpi di De Bruyne e Mahrez, ieri sugli spalti dell’ Etihad Stadium l’assente ingiustificato era Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese, infortunato all’anca e indisponibile per l’accesissimo derby, non si è infatti accomodato in tribuna come spettatore d’eccezione del match di cartello di Premier League, facendo storcere il naso a tifosi e compagni di squadra.

Come sottolineato dal Daily Star, l’ex Juventus sarebbe volato in Portogallo per qualche giorno di relax e per recuperare al meglio dal guaio fisico in vista della sfida contro il Tottenham. Ma nonostante l’infortunio, da fonti vicine allo spogliatoio dei Red Devils arrivano voci di malumori tra i compagni di squadra che avrebbero gradito la presenza del cinque volte pallone d’Oro. C’è chi vocifera che l’infortunio sia stato inventato e che qualcosa in più viene nascosta sulla situazione CR7-United, ma di fatto l’asso portoghese fa notizia anche fuori dal campo quando i suoi compagni cadono rovinosamente 4-1 contro il City di Guardiola.

OMNISPORT