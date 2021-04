Mistero Kokorin, Iachini: "Con me non si è mai allenato"

E’ un finale di stagione non all’insegna della tranquillità, quello che sta vivendo la Fiorentina. La compagine gigliata infatti, ha messo in cascina appena 34 punti in 33 turni, il che vuol dire che è ancora pienamente impelagata nella lotta per non retrocedere.

Le lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto sono appena tre e quindi nelle restanti cinque partite di campionato contro Bologna, Lazio, Cagliari, Napoli e Crotone ci saranno pochissimi margini di errore.

Per riuscire a raggiungere la salvezza sarà necessario il contributo di tutti, ma c’è un giocatore in particolare del quale si sono praticamente perse le tracce: Aleksandr Kokorin.

Prelevato dallo Spartak Mosca nel corso della sessione invernale di calciomercato con l’obiettivo di rafforzare un attacco dai numeri non propriamente dirompenti, il giocatore russo sin qui si è visto pochissimo in campo.

Ha giocato scampoli di partite contro Inter, Udinese e Roma per un totale di appena 77’ di gioco. La sua ultima presenza risale allo scorso 3 marzo e per le successive otto gare non è stato nemmeno convocato.

Kokorin è stato bloccato da una lesione che ha richiesto un periodo di riabilitazione a Villa Stuart, ma nonostante sia tornato a Firenze da circa tre settimane, non è dato ancora sapere quando tornerà in campo.

L’attaccante ex Zenit sta continuando a svolgere un lavoro specifico e anche per la prossima fondamentale partita con il Bologna in programma domenica non sarà tra i convocati.

A svelarlo è stato Beppe Iachini che, nel presentare la gara contro i felsinei, ha ammesso di non aver potuto ancora vedere all’opera Kokorin da vicino da quando è tornato sulla panchina gigliata in sostituzione del dimissionario Cesare Prandelli, e quindi dallo scorso 24 marzo. “Da quando sono arrivato Kokorin non si è ancora allenato con me. Ha avuto questo problema e quindi non l’ho potuto vedere in campo. Non ha mai lavorato con la squadra. Ha sempre seguito un programma differenziato, quindi non so quando potrà tornare ad allenarsi con noi, anche solo in parte. Stanno facendo ancora degli accertamenti ulteriori, il resto si vedrà”.

Resta quindi da capire se Kokorin potrà o meno dare il contributo in questa fase finale di campionato, o se per il suo rientro bisognerà addirittura aspettare la prossima stagione.

OMNISPORT | 30-04-2021 22:07