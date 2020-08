Mistero Tonali, battaglia tra tifosi sul web

Dove giocherà Sandro Tonali nella prossima stagione? Fino a qualche ora fa la domanda appariva scontata, l’Inter era in netto vantaggio per il centrocampista del Brescia, avendo trovato l’intesa con il giocatore e essendo vicini all’accordo anche con il presidente lombardo Cellino.

Il tentativo del Milan per strappare Tonali all’Inter

Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, ci sarebbero novità importanti riguardanti il Milan: il club rossonero sarebbe entrato di prepotenza nella trattativa presentando un’offerta ufficiale per il giocatore, basata su un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Cellino, per ora, avrebbe declinato la proposta, ma nuovi scenari potrebbero aprirsi nelle prossime ore: la trattativa per Tonali, dunque, sarà terreno di scontro per Inter e Milan.

Accanto alla battaglia tra le due società si svolge parallela quella tra i tifosi sui social: la notizia dell’offerta del Milan ha infatti rianimato la tifoseria del Diavolo, che ora spera davvero di poter vedere Tonali con la maglia rossonera.

La battaglia tra tifosi sul web

“Poche chiacchiere! Giocatori come Tonali si pendono senza se e senza ma…”, urla Amesis su Twitter, invocando una mossa più concreta da parte del Milan. Anche Christian chiede decisione alla società: “Se ci proviamo concretamente secondo me riusciamo a prenderlo, visto che lui è sempre stato milanista quindi preferirebbe il Milan all’Inter”. Scettico, invece, Bobbie: “Il Milan non comprerà Tonali. È impossibile”.

La stessa tesi, ovviamente, sostengono i tifosi dell’Inter, che non vogliono credere a un sorpasso da parte dei “cugini” rossoneri. “Perché vi sono ancora dei dubbi su Tonali? Ma il Milan non ha neanche le lacrime per piangere”, commenta duro Fedro.

“E ora il Milan piomba su Tonali. Comicità pura”, aggiunge Tv0. Ivan, infine, spiega l’indiscrezione di mercato come una mossa del Brescia per accelerare l’affare con l’Inter: “Alla notizia del Milan che ci prova con Tonali non ci crede nemmeno Di Marzio stesso. Classica voce per mettere fretta all’Inter. Oltre al fatto che preferirei spendere quei soldi in altri ruoli”.

