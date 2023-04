Il centrocampista a Mediaset: “Non è finita, dobbiamo giocarne un'altra per andare in semifinale, abbiamo giocatori di qualità”

11-04-2023 23:23

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno dell’Inter, ha commentato ai microfoni di SportMediaset la vittoria contro il Benfica. Le parole del giocatore dell’Inter: “Testa, intelligenza, il modo in cui sappiamo giocare. Abbiamo giocatori di qualità, di esperienza ed abbiamo dimostrato di poter giocare queste partite e poterle vincere”.

Prosegue poi Mkhitaryan”Abbiamo dimostrato che siamo venuti qua per vincere, abbiamo lottato, giocato in tutte le parti del campo, raddoppiato e triplicato. Siam venuti per vincere ed è successo”.

In chiusura il centrocampista spiega la differenza di andamento tra Serie A e Champions: ”Ce lo domandiamo anche noi, ma è meglio divertirsi oggi, poi pensare al Monza e di nuovo al Benfica. Non è finita, dobbiamo giocarne un’altra per andare in semifinale”.