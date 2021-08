MLB: 11a vittoria consecutiva per gli Yankees

Momento di forma strpitoso quello in cui si trova New York. Gli Yankees infatti, con la vittoria colta ad Atlanta contro i Braves (4-5) confermano il terzo posto in classifca alle spalle di Houston e Tampa.

Gli Astros hanno sconfitto Kansas City per 6-5 cogliendo la loro quinta vittoria nelle ultime sette gare. Non si ferma più Tampa: i Rays vincendo contro Philadelphia inanellano la loro undicesima vittoria consecutiva e mantengono la vetta della classifica in American League.

Dopo ben 19 ko consecutivi torna alla vittoria Baltimore: gli Orioles infatti superano 10-6 i Los Angeles Angels interrompendo una lunga striscia negativa che durava dai primi di Agosto.

In National League vincono tutte e tre le prime della classe. I Giants si impongono in trasferta a New York 3-2, i Dodgers vincono a San Diego 5-2 mentre Milwaukee batte in casa Cincinnati 4-1.

RISULTATI

Baltimore Orioles-Los Angeles Angels 10-6

Philadelphia Phillies-Tampa Bay Rays 4-7

Pittsburgh Pirates-Arizona Diamondbacks 2-5

Toronto Blue Jays-Chicago White Sox 3-1

Boston Red Sox-Minnesota Twins 6-9

Cleveland Indians-Texas Rangers 7-2

Miami Marlins-Washington Nationals 4-3

New York Mets-San Francisco Giants 2-3

Milwaukee Brewers-Cincinnati Reds 4-1

OMNISPORT | 26-08-2021 09:10