MLB: Astros inarrestabili, cadono i Red Sox

Prosegue il momento d’oro di Houston. La squadra di Baker conferma il primo posto in classifica nell’American League grazie alla decima vittoria consecutiva, ottenuta con l’inequivocabile punteggio di 13-0 in casa di Baltimora.

Davanti a tutti in Nationa League c’è invece sempre San Francisco, che ha vinto sul diamante dei Los Angeles Angels.

Tra le altre big vincono solo i White Sox, non senza soffrire, contro Pittsburgh. Notte da dimenticare invece per Boston e per i Dodgers, raggiunti proprio da Chicago al terzo posto dopo le sconfitte rispettivamente contro Tampa Bay e contro San Diego (Padres al settimo successo di fila). Male anche Oakland, piegata dai Rangers e giunta al quarto ko nelle ultime cinque partite.

Match spettacolare a Philadelphia vinto da Washington.

I risultati:

Pittsburgh Pirates-Chicago White Sox 3-4

Philadelphia Phillies-Washington Nationals 12-13

Detroit Tigers-St.Louis Cardinals 6-2

Arizona Diamondbacks-Milwaukee Brewers 2-3

Los Angeles Angels-San Francisco Giants 3-9

Seattle Mariners-Colorado Rockies 2-5

Baltimore Orioles-Houston Astros 0-13

New York Yankees-Kansas City Royals 6-5

Miami Marlins-Toronto Blue Jays 1-3

New York Mets-Atlanta Braves 7-3

Tampa Bay Rays-Boston Red Sox 8-2

Texas Rangers-Oakland Athletics 5-3

San Diego Padres-Los Angeles Dodgers 5-3

Classifica (prime posizioni): Tampa Bay Rays (42-24), Chicago White Sox (41-24), San Francisco Giants (40-25), Los Angeles Dodgers (39-26), Oakland Athletics (40-27), Boston Red Sox (39-27), Milwaukee Brewers, Chicago Cubs (38-27).



OMNISPORT | 24-06-2021 08:39